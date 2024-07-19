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10:25, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Карлсон рассказал о разговоре с Путиным без съемочной группы и охранников. Какими опасениями с ним поделился президент?

Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным на тему Украины после интервью

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что после интервью с президентом России Владимиром Путиным у них состоялась личная беседа — без съемочной группы и охранников. Российский лидер ответил на вопросы журналиста о специальной военной операции (СВО) на Украине, ядерной войне, президенте США Джо Байдене и «секретных советских файлах», сообщил Карлсон в интервью The Wall Street Journal.

Карлсон заявил о беспокойстве Путина из-за возможного развития конфликта на Украине

Американский журналист рассказал, что президент России поделился с ним беспокойством по поводу возможного развития российско-украинского конфликта. По его словам, Путин опасается, что он может перерасти в ядерный.

Российский лидер, как отметил Карлсон, также выразил разочарование тем, что не общался с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года. По словам журналиста, Путин заявил, что мирным усилиям препятствуют некоторые члены американской администрации, «имеющие украинские корни».

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Карлсон спросил у Путина о секретных советских документах, связанных с одним из лидеров нацистской Германии Рудольфом Гессом, который в 1941 году бежал из страны и совершил перелет в Великобританию. Президент России оставил этот вопрос без ответа.

Карлсон посетил Россию в феврале

Карлсон взял интервью у Путина во время визита в Москву в феврале. Их беседа продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.

Российский лидер высказался о ситуации на Украине, мирном урегулировании конфликта, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и других темах.

Позже Карлсон рассказал, что общался с Путиным после интервью, однако подробности разговора он тогда не раскрыл.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что инициатива провести интервью принадлежит журналисту. «Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — поделился он.

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      Варвара Кошечкина
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