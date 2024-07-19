Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:10, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Microsoft сообщила о стабилизации работы после сбоя

Microsoft сообщила, что работа сервисов постепенно стабилизируется после сбоя

Фото: Alghifarinizar23 / Shutterstock / Fotodom

Компания Microsoft сообщила, что работа сервисов после сбоя постепенно восстанавливается. Об этом сказано в аккаунте компании в соцсети X.

«Мы принимает меры по стабилизации наших сервисов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой в работе операционной системы Windows затронул работу компаний разных областей. Речь идет о секторах СМИ, авиаперевозок и банкинга.

До этого стало известно, что из-за глобального сбоя в Microsoft была нарушена работа авиакомпаний и аэропортов по всему миру. В частности, о проблемах в работе предупредили такие компании, как Turkish Airlines, а также ряд крупных американских авиакомпаний.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Он действительно не понимает». Зеленский приготовился к «тяжелой работе» в случае победы Трампа

      Microsoft сообщила о стабилизации работы после сбоя

      ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами

      Водители и четверо пассажиров Mercedes стали жертвами ДТП на российской трассе

      Экипаж российского самолета снял на видео «свет Будды»

      В строительстве забора на границе России с Финляндией увидели риски для экологии

      Следователи запросили арест напавших на депутата Госдумы в Самаре мигрантов

      На российском пляже задержали мигранта со спущенными штанами

      Австралиец пожертвовал пальцем ради участия в Олимпийских играх

      Труд и отдых водителей большегрузов защитят особым реестром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше