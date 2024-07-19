Microsoft сообщила о стабилизации работы после сбоя

Microsoft сообщила, что работа сервисов постепенно стабилизируется после сбоя

Компания Microsoft сообщила, что работа сервисов после сбоя постепенно восстанавливается. Об этом сказано в аккаунте компании в соцсети X.

«Мы принимает меры по стабилизации наших сервисов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой в работе операционной системы Windows затронул работу компаний разных областей. Речь идет о секторах СМИ, авиаперевозок и банкинга.

До этого стало известно, что из-за глобального сбоя в Microsoft была нарушена работа авиакомпаний и аэропортов по всему миру. В частности, о проблемах в работе предупредили такие компании, как Turkish Airlines, а также ряд крупных американских авиакомпаний.