На Западе рассказали о представляющих угрозу для Запада российских подлодках

NI: российские подводные лодки представляют угрозу для Запада

Операции российских подлодок у берегов Британии несут немалую угрозу для Запада. Об этом написала обозреватель издания National Interest Майя Карлин.

«Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море», — отметила она.

В статье также сказано, что модернизированные российские подлодки представляют серьезную опасность. По словам Карлин, последняя версия подлодок класса Kilo может запускать крылатые ракеты, торпеды и другое оружие, предназначенное специально для поражения подводной инфраструктуры.

Подлодки класса «Кило» — это собирательное обозначение, принятое в НАТО для проектов российских подводных лодок: 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Впервые эта техника поступила на вооружение в 1980 году.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала 2022 года российские подлодки дважды совершали миссии в Ирландском море вблизи Великобритании. В публикации также говорится, что в ответ британские военные были вынуждены предпринимать меры по защите территориальных вод.

В свою очередь, в Госдуме отреагировали на сообщения о маневрах российских подводных лодок вблизи Великобритании и назвали публикации на тему в западной прессе нагнетанием обстановки.

10 июля экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Резкий» и «Громкий» проекта 20380 поразили подводную лодку условного противника на учениях в Восточно-Китайском море.