Переехавший из Дагестана боец UFC описал жизнь в Британии

Боец UFC Мокаев заявил, что переехал в Великобританию беженцем в 12 лет

Переехавший из Дагестана боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мухаммад Мокаев в интервью YouTube-каналу Title Sports Network описал жизнь в Великобритании.

Спортсмен рассказал, что переехал в Англию вместе с семьей беженцем в 12 лет. «У меня не было фактически ничего. А сейчас у меня есть дом, есть машина, есть все. У меня прекрасная семья», — заявил боец, добавив, что он не поменялся, несмотря на свой успех.

В возрасте 12 лет Мокаев с отцом эмигрировали из дагестанского города Буйнакск в Великобританию. На его счету 13 поединков по правилам смешанных единоборств (MMA), в которых он одержал 12 побед. Один бой с его участием не состоялся.

Ранее выступавшая за Великобританию пловчиха Татьяна Белоногофф раскрыла причину переезда в Россию. Спортсменка заявила, что в Великобритании к ней плохо относились, и это было очередной причиной переехать в Россию.