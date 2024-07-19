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16:50, 19 июля 2024Россия

В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

Депутат Делягин назвал кражей готовящийся перевод доходов от активов России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Перевод средств от доходов российских активов в Европейский фонд будет являться кражей, заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин. На известие о готовящемся платеже он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Европейский фонд впервые поступят доходы от активов России для Украины. Платеж на своем сайте анонсировала бельгийская компания Euroclear. Речь идет о сумме в размере 1,55 миллиардов евро.

Это кража доходов, которые приносят наши деньги, замороженные в европейской финансовой системе. Наши деньги, замороженные в их системе, приносят доходы, и эти доходы они воруют. Они достаточно давно об этом договорились, приняли это решение, и пока они боятся из-за саудовских заявлений воровать наши деньги напрямую. К тому же, в таком случае эти деньги им придется кому-то отдавать, или украинцам, или, скорее всего, американцам через Украину. Они хотят использовать эти деньги сами

Михаил Делягиндепутат Госдумы

По словам депутата, в случае перевода Россия может предпринять большое количество ответных мер. «Я думаю, что Министерство иностранных дел выразит озабоченность или, может быть, даже глубокую озабоченность. Нельзя исключить и решительных действий с его стороны», — добавил парламентарий.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды Киева не следует считать воровством. По ее словам, эти деньги приносят доход учреждению, на который у Москвы нет права.

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