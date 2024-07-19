Правила повышения цен на лекарства призвали изменить

РБК: производители лекарств призвали продлить действие повышенных цен

В России производители медицинских препаратов призвали к тому, чтобы увеличенные из-за дефицита цены на лекарства применялись в течение двух лет, а не одного года, как установлено в настоящее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое направили в Федеральную антимонопольную службу Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) Ассоциация международных фармпроизводителей (АМФП) и Союз профессиональных фармацевтических организаций.

Речь идет о ценах, которые перерегистрировали из-за ограниченного предложения препаратов. По словам директора по индустриальным вопросам и лекарственной доступности АМФП Александра Мартыненко, после того, как решают повысить отпускную цену, производителям нужно время, чтобы возобновить производство препарата и ввести его в оборот. Иногда это может занимать до полгода. В этот период лекарство фактически не реализуется, однако срок действия новой цены продолжает идти.

Как полагает директор Исследовательского центра надлежащих закупочных практик Алексей Федоров, инициатива о повышении срока действия перерегистрированных цен выглядит здравой с точки зрения обеспечения стабильности поставок. Однако есть риск, что в России долгое время будет существовать цена на лекарства, значительно превышающая ту, которые установлена в их странах-производителях.

Кроме того, фармпроизводители просят ФАС не учитывать отпускные цены производителей, чьи препараты занимают менее 10 процентов рынка.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сказал, что власти постараются не допустить подорожания лекарств из-за взимания акциза на медицинский спирт. Поводом для этого выступления стали предостережения фармпроизводителей, которые считают, что из-за введения в стране акциза на этанол могут вырасти цены на многие лекарства. В том числе из списка жизненно необходимых и важнейших.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 63 процента продаваемых в России лекарственных препаратов — местного производства. Это каждая третья упаковка из пяти.