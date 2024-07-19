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17:16, 19 июля 2024Экономика

Владельцам российских акций в Казахстане предложили отдать их в два раза дешевле

NGDEM Global захотела купить российские бумаги в Казахстане с дисконтом в 50 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Брокерская компания NGDEM Global предложила владельцам российских ценных бумаг, хранящихся в Центральном депозитарии ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана, продать их в два раза дешевле той стоимости, по которой они торгуются на Мосбирже. Об этом говорится в меморандуме на сайте компании.

В тексте подчеркивается, что обращение адресовано только физическим или юридическим лицам, которые могут проводить операции в ЦДЦБ самостоятельно или через брокера и хранят ценные бумаги на своем счету с 1 марта 2022 года, чему могут предоставить подтверждение.

Тендер, приложенный к сообщению, свидетельствует, что для акций и облигаций применили дисконт в районе 50 процентов. Например, для акций «Газпрома» цена составляет 0,68 доллара, в то время как в России они торгуются по 1,47 доллара. Для «Лукойла» те же значения составляют 38,9 доллара и 78,69 доллара соответственно.

Всего брокера интересуют акции девяти российских компаний и два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроками погашения в ноябре 2027 год и в ноябре 2032 года. Срок действия предложения NGDEM Global истекает 29 июля в 14 часов по московскому времени.

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На прошлой неделе Центральный депозитарий отреагировал на санкции США против Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД) от 12 июня и призвал брокеров и управляющие компании вывести российские бумаги, находящиеся на хранении в нем. В противном случае, указывают эксперты, акции и облигации будут заморожены.

Точный объем ценных бумаг российских выпусков, хранящийся в Казахстане, неизвестен. Однако покупка российских финансовых инструментов с дисконтом с помощью иностранной инфраструктуры была популярной инвестиционной идеей с 2022 года.

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      Платон Щукин
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