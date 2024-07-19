Раскрыто влияние глобального сбоя на работу аэропортов в Москве

Глобальный IT-сбой не затронул работу аэропорта Домодедово в Москве

Глобальный IT-сбой не затронул на работу московского аэропорта Домодедово. Влияние массовых проблем со связью на российскую гавань раскрыл ТАСС.

В пресс-службе гавани подчеркнули, что могут перейти на резервную российскую систему регистрации «Астра», если сбой все же нарушит функционирование систем.

В столичном Шереметьево также заявили, что аэропорт работает штатно.

Технический сбой программного обеспечения Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру. С проблемами столкнулись Turkish Airlines, American Airlines, Quantas и другие крупнейшие перевозчики, некоторые были вынуждены отменить все рейсы.

Сбой также затронул работу крупных банков, предприятий, телеканалов и сайтов. В результате акции Microsoft на открытии торгов обвалились.