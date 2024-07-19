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16:46, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Сбой Windows назвали крупнейшим в истории

Эксперт Хант заявил, что сбой в работе Microsoft станет крупнейшим в истории

Фото: Christina Desitriviantie / Shutterstock / Fotodom

Региональный директор компании Microsoft, эксперт в области кибербезопасности Трой Хант назвал самым крупным сбой в работе операционной системы Windows. Об этом он высказался в своем аккаунте в соцсети X.

«Это станет крупнейшим IT-сбоем в истории», — прокомментировал он случившееся.

Ранее компания CrowdStrike заявила, что причина сбоя в работе Microsoft выявлена. Сообщалось, что он был связан с обновлением программного обеспечения.

До этого сбой прокомментировали в Минцифры. Сообщалось, что он не затронул системы российских аэропортов.

19 июля стало известно, что глобальный сбой в работе Windows затронул области банкинга, авиаперевозок и СМИ. В Microsoft заявили, что работают над устранением неполадок.

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