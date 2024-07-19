В Минцифры прокомментировали глобальный сбой в работе Windows

Минцифры: ситуация с Microsoft показывает значимость импортозамещения ПО

Министерство цифрового развития России прокомментировало глобальный сбой в работе операционной системы Windows. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

«Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве также подчеркнули, что им не поступали сведения о сбое в функционировании систем российских аэропортов.

Ранее стало известно, что глобальный сбой в работе Windows затронул сферы авиаперевозок, СМИ и банкинга. В Microsoft заявили, что работают над стабилизацией работы сервисов.

До этого сообщалось, из-за глобального сбоя Windows нарушилась работа аэропортов и авиакомпаний во многих странах. Так, о проблемах сообщила компаний Turkish Airlines, ряд американских авиакомпаний и другие фирмы.