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14:27, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Выявлена причина сбоя в работе Windows

В CrowdStrike заявили, что сбой в работе Windows связан с обновлениями ПО

Фото: Unsplash

Компания CrowdStrike выявила проблему, вызвавшую сбой в работе Windows. Об этом сообщил глава компании Джордж Курц в своем аккаунте в X.

Он заявил, что сбой не связан с кибератакой или происшествием в сфере информационной безопасности. Курц уточнил, что проблему уже выявили. Сейчас CrowdStrike занимается ее устранением.

Позднее компания добавила, что сбой связан с обновлениями программного обеспечения (ПО).

Ранее в Минцифры прокомментировали глобальный сбой в работе Windows. В ведомстве подчеркнули, что инцидент показал значимость импортозамещения иностранного ПО в России.

19 июля стало известно, что глобальный сбой Windows затронул сферы банкинга, авиаперевозок и СМИ. Позднее в Microsoft сообщили, что работают над устранением проблемы.

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      Мария Большакова
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