Стало известно о сборе секретной информации журналистом из США по работе «Уралвагонзавода»

ГП: Гершкович по заданию ЦРУ собирал информацию о работе «Уралвагонзавода»

Журналист американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович собирал секретную информацию о работе «Уралвагонзавода». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, в суде установлено и документально подтверждено, что Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года начал собирать в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод», выпускающего и ремонтирующего военную технику.

Сегодня Свердловский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы журналиста. Он признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). В ходе прений сторон прокурор запросил для него 18 лет лишения свободы. Подсудимый, в свою очередь, вновь заявил о своей невиновности.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.