Тарасова оценила решение украинцев не приветствовать россиян на Олимпиаде-2024

Тарасова: на отказ украинцев от приветствий на ОИ не нужно обращать внимание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение украинских спортсменов не приветствовать россиян во время Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что на отказ не нужно обращать внимание, так как россияне едут на Олимпиаду не за рукопожатием. «Главное — выигрывать, а руку жать и целоваться со своими надо», — посчитала она.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр-2024. По его мнению, главное, чтобы не было провокаций против украинских спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений.