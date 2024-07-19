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19:11, 19 июля 2024Спорт

Тарасова оценила решение украинцев не приветствовать россиян на Олимпиаде-2024

Тарасова: на отказ украинцев от приветствий на ОИ не нужно обращать внимание

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение украинских спортсменов не приветствовать россиян во время Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что на отказ не нужно обращать внимание, так как россияне едут на Олимпиаду не за рукопожатием. «Главное — выигрывать, а руку жать и целоваться со своими надо», — посчитала она.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр-2024. По его мнению, главное, чтобы не было провокаций против украинских спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений.

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      Анастасия Борисова
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