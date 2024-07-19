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15:23, 19 июля 2024Спорт

Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

Украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Игр-2024

Фото: Oleg Verniaiev / Reuters

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр-2024. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи поздравлять, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку», — рассказал Гутцайт. По его мнению, главное, чтобы не было провокаций против украинских спортсменов.

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18 июля стал известен окончательный список допущенных на Олимпийские игры россиян. На турнире выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений.

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      Андрей Стрельцов
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