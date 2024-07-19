Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

Украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Игр-2024

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр-2024. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи поздравлять, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку», — рассказал Гутцайт. По его мнению, главное, чтобы не было провокаций против украинских спортсменов.

18 июля стал известен окончательный список допущенных на Олимпийские игры россиян. На турнире выступят Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашений.