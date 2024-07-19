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13:59, 19 июля 2024Бывший СССР

В России назвали сроки «отрезвления» стран Запада относительно Украины

Сенатор Епифанова: «отрезвление» Запада относительно Киева наступит к концу года

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сенатор Совфеда Ольга Епифанова заявила, что Запад пересмотрит свою политику относительно Украины к концу года на фоне неудач Киева на фронте. Сроки «отрезвления» западных стран Епифанова назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет вернуть военными методами все потерянные территории. По его словам, всему миру нужно оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. «Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал Зеленский.

«Зеленский озвучил очевидное положение вещей, которое на Западе прекрасно понимают. Но признания, что попытки победить Россию в очередной раз потерпели фиаско, мы пока не услышим, Украину будут поддерживать. (...) Нелегитимность Зеленского Запад тоже не смущает. Полагаю, что Запад сместит акценты и будет делать ставку на затягивание конфликта», — сказала Епифанова.

Однако мысль о поражении Украины, а вместе с этим крушение надежд на победу над Россией уже вполне реально просматривается многими политиками. Отрезвление наступит к концу этого года, и наверняка к зиме политика стран Запада по отношению к украинскому конфликту будет меняться

Ольга Епифановасенатор Совфеда

19 июля Зеленский обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в непонимании реального положения дел на Украине. Он пришел к выводу, что Киеву предстоит «тяжелая работа» в случае победы Трампа на выборах.

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      Кирилл Садовский
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