Сенатор Епифанова: «отрезвление» Запада относительно Киева наступит к концу года

Сенатор Совфеда Ольга Епифанова заявила, что Запад пересмотрит свою политику относительно Украины к концу года на фоне неудач Киева на фронте. Сроки «отрезвления» западных стран Епифанова назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет вернуть военными методами все потерянные территории. По его словам, всему миру нужно оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. «Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал Зеленский.

«Зеленский озвучил очевидное положение вещей, которое на Западе прекрасно понимают. Но признания, что попытки победить Россию в очередной раз потерпели фиаско, мы пока не услышим, Украину будут поддерживать. (...) Нелегитимность Зеленского Запад тоже не смущает. Полагаю, что Запад сместит акценты и будет делать ставку на затягивание конфликта», — сказала Епифанова.

Однако мысль о поражении Украины, а вместе с этим крушение надежд на победу над Россией уже вполне реально просматривается многими политиками. Отрезвление наступит к концу этого года, и наверняка к зиме политика стран Запада по отношению к украинскому конфликту будет меняться Ольга Епифанова сенатор Совфеда

19 июля Зеленский обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в непонимании реального положения дел на Украине. Он пришел к выводу, что Киеву предстоит «тяжелая работа» в случае победы Трампа на выборах.