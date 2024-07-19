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13:44, 19 июля 2024Экономика

Ущерб мировой экономики от глобального сбоя Microsoft оценили

РИА Новости: ущерб от сбоев в работе Windows может составить миллиарды долларов

Фото: Thomas koch / Shutterstock / Fotodom

Суммарный ущерб мировой экономики от глобального сбоя, связанного со сбоями в работе ноутбуков Microsoft, может составить миллиарды долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В компании «БКС Мир инвестиций» назвали авиаотрасль самой пострадавшей от глобального сбоя в работе операционных систем Windows. Даже при минимальном влиянии ущерб от подобного кризиса может пойти на миллиарды долларов, считают эксперты.

В свою очередь, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий включил в число главных пострадавших сектор железнодорожных перевозок и финансовую сферу. Глобальный ущерб с учетом этого может составить «многие» миллиарды долларов. Кандидат экономических наук Леонид Хазанов оценил урон мировой экономики от глобального сбоя Microsoft в 500 миллионов долларов. По его словам, кризисная ситуация уже отразилась на работе различных организаций по всему миру.

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В то же время российские компании, как уточнил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, вряд ли окажутся в большом минусе. Это обусловлено тем, что многие организации в стране к настоящему времени успели перевести значительную часть систем на отечественный софт, заключил он.

О глобальном сбое Microsoft стало известно 19 июля. Под ударом из-за проблем в работе операционных систем Windows оказались банки ряда стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Израиль и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Клиенты ряда финансовых организаций из этих государств столкнулись с трудностями в онлайн-банкинге и при проведении электронных платежей.

По данным американского портала The Verge, причиной кризисной ситуации могло стать последнее обновление программного обеспечения (ПО) по безопасности от компании CrowdStrike. Устройства, на которых его установили, стали отключаться от сети и бесконечно перезагружаться.

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