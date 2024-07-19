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13:21, 19 июля 2024Путешествия

В работе Windows произошел глобальный сбой. Он нарушил работу аэропортов, банков и медицинских систем по всему миру

Глобальный сбой Windows нарушил работу аэропортов, банков и медицинских систем

Фото: Reuters

Утром в пятницу, 19 июля, в работе операционной системы Windows произошел масштабный сбой. Он повлек неполадки в работе аэропортов, авиакомпаний, банков и медицинских систем. Проблема практически не затронула Россию, так как Microsoft отключила большинство российских компаний от облачной платформы Azure.

Авиакомпании объявили о приостановке полетов

Крупнейшие зарубежные компании уже объявили о временной приостановке полетов. Так, об отмене рейсов заявили в American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и Allegiant Air.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила клиентам, что возможны проблемы с регистрацией и бронированием билетов.

Фото: Reuters

Международный аэропорт Сиднея и аэропорт Берлин — Бранденбур также предупредили об увеличенном времени ожидания из-за сбоя. В Эдинбурге и Испании сообщили пассажирам, что большинство операций выполняются в ручном режиме.

Сбой также затронул некоторые больницы, банки, телеканалы и сайты. В Microsoft заявили, что работа сервисов после сбоя постепенно восстанавливается. Предварительной причиной сбоя могло стать последнее обновление программного обеспечения (ПО) по безопасности компании CrowdStrike.

Сбой не затронул работу аэропортов и предприятий в России

Пресс-служба московского аэропорта Домодедово сообщила, что сбой не сказался на работе авиагавани. Там отметили, что могут перейти на резервную российскую систему регистрации «Астра», если сбой все же нарушит функционирование систем. Об отсутствии проблем в работе также сообщили в Шереметьево.

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Министерство цифрового развития России подтвердило, что сообщения о сбоях в работе предприятий на территории страны не поступали. «Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктур», — подчеркнули в ведомстве.

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