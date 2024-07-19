В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю солдат ВСУ

МО России: за неделю в плен сдались 19 солдат Вооруженных сил Украины

За неделю с 13 по 19 июля в российский плен сдались 19 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это число журналистам назвали в Министерстве обороны (МО) России.

К каким подразделениям ВСУ относились сдавшиеся в плен военнослужащие, а также на каких направлениях боевых действий украинские солдаты сложили оружие, в Минобороны не уточнили. Неделей ранее на линии соприкосновения в плен сдались 22 солдата ВСУ.

Также оборонное ведомство сообщило, что под российский контроль перешло село Юрьевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в затруднительном положении под Нью-Йорком и Торецком в ДНР, что может привести к потере этих населенных пунктов.