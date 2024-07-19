В России резко выросли продажи китайских флагманских смартфонов

МТС: продажи китайских смартфонов дороже 50 тыс. рублей в РФ выросли в 3,5 раза

По итогам первой половины 2024 года продажи китайских флагманских смартфонов дороже 50 тысяч рублей в России выросли в 3,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 185 тысяч штук. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистические данные аналитиков МТС.

В денежном выражении показатель достиг уровня в 13,5 миллиарда рублей, уточнили в компании. Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов назвал резкое увеличение спроса граждан на подобные смартфоны главным рыночным трендом. В штуках доля продаж китайских смартфонов в России к настоящему времени достигла 81 процента.

Он объяснил взлет продаж флагманских моделей из КНР их большей доступностью в сравнении с техникой других производителей. Кроме того, подобные смартфоны обладают высокими техническими характеристиками, а в некоторых их них присутствуют собственные уникальные функции. При этом Губанов не стал уточнять, о каких именно функциях идет речь.

Ранее о захвате российского рынка китайскими смартфонами сообщало агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков банка «Русский стандарт». Так, согласно их сведениям, 88 процентов реализованных в первом квартале в РФ мобильных гаджетов были от брендов КНР. В годовом выражении доля подобной техники в структуре российских продаж выросла на 21 процентный пункт.