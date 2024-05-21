Россию захватили китайские смартфоны

ТАСС: 88 процентов купленных в январе-марте смартфонов в РФ были от брендов КНР

Почти 90 процентов всех купленных в январе-марте смартфонов в России были от китайских брендов, хотя годом ранее их доля на внутреннем рынке РФ составляла 67 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков банка «Русский стандарт».

В анализе использовались сведения о покупках смартфонов самых популярных мировых брендов из Китая, Кореи, США и Европы. По итогам исследования лидирующие позиции на российском рынке с большим отрывом от преследователей заняли марки из КНР. На их долю пришлось в общей сложности 88 процентов всех покупок смартфонов в стране.

Для сравнения: в первом квартале 2022 года показатель находился на уровне в 51 процент. Таким образом, за последние несколько лет доля смартфонов от китайских брендов в структуре продаж сотовых телефонов в России увеличилась на 37 процентных пунктов (п.п.).

На втором месте по популярности у россиян оказались смартфоны американских и европейских брендов. На их долю пришлось в общей сложности 6 процентов продаж против 21 процента годом ранее. Тройку лидеров замкнули южнокорейские марки с результатом в 5 процентов (в январе-марте 2023-го их доля на российском рынке составляла 12 процентов).

Рост доли китайских брендов смартфонов в России фиксируется не первый год. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные GS Group сообщила, что по итогам 2023-го доля брендов из КНР в структуре импортных поставок сотовых телефонов в РФ достигла уровня в 79 процентов. В годовом выражении показатель увеличился на 4 процентных пункта.