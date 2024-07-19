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08:34, 19 июля 2024Россия

В России трехлетний ребенок опрокинул на себя мангал и не выжил

В Красноярском крае трехлетний мальчик опрокинул на себя мангал и не выжил

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Емельяновском районе Красноярского края трехлетний мальчик опрокинул на себя мангал и не выжил. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что все произошло 18 июля в поселке Сухая Балка на Почтовой улице. Ребенок гостил у бабушки и дедушки, когда вечером за ним приехали родители. Малыш заметил во дворе дома мангал и потянул его на себя. Тяжелая металлическая конструкция упала на него, мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке семилетний мальчик опрокинул на себя мангал. Медикам не удалось его реанимировать.

До этого в Ленинградской области пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, упала лицом на мангал и получила серьезные ожоги.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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