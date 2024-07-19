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08:24, 19 июля 2024Мир

В США саммит ШОС назвали настоящей встречей геополитических деятелей

Bloomberg призвал НАТО настороженно относиться к развитию ШОС
СюжетНаселение России:

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Встреча основных геополитических деятелей прошла не на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, а в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом отставной адмирал Военно-морских сил США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил в статье для Bloomberg.

«В определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО. Более 30 процентов мирового ВВП приходится на Шанхайскую организацию, которая охватывает 80 процентов Евразийского континента и 40 процентов населения мира», — написал он.

По словам эксперта, укрепление сотрудничества России и Китая в рамках ШОС является серьезным вызовом для НАТО. Он подчеркнул, что Пекин и Москва могут «поиграть геополитическими мускулами» благодаря постоянным военным учениям, соглашениям о сотрудничестве в области технологий и другим связям ШОС.

Как отметил в своей статье военный, Россия и Китай могут использовать ШОС, чтобы отвести крупные региональные державы от возглавляемого США порядка, а это является проблемой для Запаада. По его мнению, к таким государствам отосятся Турция и Саудовская Аравия, причем Эр-Рияд является партнером ШОС по диалогу и стремится к полноправному членству в организации.

Ранее Ставридис выразил мнение, что сейчас НАТО находится на пике своего могущества. Он отметил, что задачей блока является сдерживание России сейчас и в будущем.

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      Виктория Кондратьева
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