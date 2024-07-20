Борт Air India с пассажирами из Красноярска прилетел в Сан-Франциско

Экстренно севший в Красноярске борт Air India приземлился в Сан-Франциско

Резервный борт авиакомпании Air India приземлился в американском городе Сан-Франциско — ранее он забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса. Об этом сообщает РИА Новости.

18 июля самолет авиакомпании Air India, следовавший из Индии в США, запросил экстренную посадку из-за сработавшего датчика пожара в грузовом отсеке и приземлился в аэропорту Красноярска. На борту находилось 243 пассажира. Иностранцам была оказана помощь, им предоставили питание.

Позже обстановка в аэропорту Красноярска с застрявшими в нем по пути из Дели в Сан-Франциско иностранцами попала на видео.