ФИФА отложила решение об отстранении Израиля

ФИФА отложила решение о возможном отстранении Израиля до 31 августа

Международная федерация футбола (ФИФА) отложила решение о возможном отстранении Израиля от участия в турнирах до окончания Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организацию.

ФИФА попросила провести независимую юридическую оценку предложений Палестины. Итоги экспертизы должны были быть рассмотрены на заседании совета 20 июля, однако ФИФА объявила, что решение будет принято не позднее 31 августа.

В декабре 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА на вопрос об отсутствии санкций к сборной Израиля. Он заявил, что в ФИФА развели руками в ответ на вопрос о стране.

Сборные России были отстранены от международных турниров после начала СВО на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, несмотря на проведение военной операции в Палестине.