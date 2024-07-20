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19:32, 20 июля 2024Спорт

Стало известно решение Макрона о купании в Сене перед Олимпиадой-2024

Президент Франции Макрон не успеет искупаться в Сене до начала Олимпиады-2024

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не успеет искупаться до начала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает Le Monde.

По информации источника, политик планировал сделать это, однако дела не позволили ему подготовиться. «Он не объявлял, что собирается плавать именно перед Олимпиадой», — подчеркнул пресс-секретарь президента Франции.

17 июля мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед стартом Олимпийских игр-2024. Так она решила доказать, что река безопасна для проведения соревнований. Вместе с ней в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге. Несколькими днями ранее в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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