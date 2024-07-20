ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» на старте РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 на старте РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 0:0.

В этом туре «Зенит» одержал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов», а московский «Локомотив» вырвал победу над новичком чемпионата — тольяттинским «Акроном».

В следующем туре «Ростов» 26 июля в гостях сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА днем позднее на выезде встретится с «Пари Нижним Новгородом».