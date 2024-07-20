«Зенит» одержал разгромную победу в стартовом матче РПЛ

«Зенит» разгромно победил «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июля, и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На шестой минуте счет открыл полузащитник Максим Глушенков. На 18-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Матео Кассьерра. На второй добавленной к первому тайму минуте Глушенков сделал дубль. На третьей добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек Педро.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России. «Крылья Советов» располагались на 12-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Крылья Советов» 26 июля примет «Ростов». «Зенит» днем позднее на выезде встретится с казанским «Рубином».