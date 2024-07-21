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14:05, 21 июля 2024Мир

Американские бомбардировщики провели тренировочный полет над Финляндией

Тяжелые бомбардировщики США B-52 Stratofortress провели учения над Финляндией

Фото: Senior Airman Roslyn Ward / U.S. Air Force / AP

Тяжелые бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США провели тренировочный полет над Финляндией. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии на своем официальном сайте.

«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress совершили полет в воздушном пространстве Финляндии в рамках учений», — утверждается в сообщении.

Во время тренировки бомбардировщики сопровождались американскими самолетами-заправщиками KC-135 и KC-46. По данным сил обороны, военные самолеты прибыли из Норвегии и пролетели над территорией Финляндии в южном направлении.

21 июля Министерство обороны России сообщило, что российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы над акваторией Баренцева моря парой американских стратегических бомбардировщиков В-52Н.

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      Елизавета Мытарева
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