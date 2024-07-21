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09:28, 21 июля 2024Мир

Бразилия предложила кандидатуру одной страны на членство в БРИКС

Бразилия выдвинула кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС
СюжетСаммит БРИКС
Родриго де Лима Баэна Соарес

Родриго де Лима Баэна Соарес. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бразилия предложила кандидатуру Колумбии на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом заявил бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес, передает ТАСС.

«Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Колумбию, как еще одну страну из Латинской Америки, которая может стать новым полноценным членом БРИКС. Эта инициатива обсуждалась членами объединения», — рассказал посол.

Он добавил, что на данный момент «сложно сказать», кто присоединиться к объединению в будущем, так как существует целый ряд кандидатов из разных стран по всему миру, в том числе из Латинской Америки. Дипломат подчеркнул, что саммит БРИКС в Казани станет «отличной возможностью» для обсуждения этого вопроса.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. 11 июля президент России Владимир Путин допустил, что в будущем будет создан парламент БРИКС.

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      Дарья Устьянцева
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