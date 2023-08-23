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13:43, 23 августа 2023Россия

Следующий саммит БРИКС захотели провести в Казани

Президент РФ Путин: Россия намерена провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Россия, как председатель группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) в следующем году, хочет провести саммит объединения в Казани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания лидеров стран БРИКС в расширенном составе, его цитирует РИА Новости.

Глава государства уточнил, что саммит БРИКС ожидается в октябре 2024 года. Напомнив, что в следующем году председательство в БРИКС перейдет к Москве, он поделился планами относительно будущего саммита.

«Планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани», — отметил он.

Ранее российский лидер объявил об утверждении БРИКС как значимой силы на мировой арене. «Наша пятерка по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры», — заявил он.

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    Варвара Кошечкина
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