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15:17, 11 июля 2024Мир

Путин допустил появление парламента БРИКС

Путин допустил, что в будущем будет создан парламент БРИКС

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин допустил, что в будущем будет создан парламент БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что переговоры между народными представителями стран БРИКС «в полной мере созвучны самой философии» и принципам объединения. Таковыми, по словам российского лидера, являются «учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях», а также уважение к суверенитету и самобытному развитию государств.

Ранее Путин заявил, что Запад применяет силу и шантаж для сохранения доминирования на международной арене.

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