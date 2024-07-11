Путин заявил о применении Западом силы для доминирования в мире

Путин: Запад применяет силу и шантаж для доминирования в мире

Запад применяет силу и шантаж для сохранения доминирования на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире», — заявил российский лидер в ходе десятого парламентского форума БРИКС.

Путин также добавил, что современный мировой порядок находится в процессе переустройства, который должен отразить реальный баланс сил. При этом он подчеркнул, что это «во многом болезненный» процесс, так как страны Запада стремятся сдержать рост развивающихся стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара придерживаются принципа разумности во время проведения переговоров по вопросам конфликтных ситуаций. Он также добавил, что хочет продолжать вести диалог с Путиным, «несмотря на все имеющиеся разногласия».