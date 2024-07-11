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14:48, 11 июля 2024Мир

Эрдоган рассказал о главном принципе в переговорах с Путиным

Эрдоган: Россия и Турция проводят переговоры по принципу разумности

Фото: Ahmad Al-Rubaye / Pool / Reuters

Россия и Турция придерживаются принципа разумности во время проведения переговоров по вопросам конфликтных ситуаций. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Newsweek.

«Россия и Турция не разрабатывают политику, которая основана на предрассудках. Мы с российским лидером Владимиром Путиным придерживаемся принципа разумности в поиске решений конфликтных ситуаций», — рассказал турецкий лидер.

Он также добавил, что хочет продолжать вести диалог с Путиным, «несмотря на все имеющиеся разногласия».

3 июля Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Президент Турции пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине.

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      Дарья Устьянцева
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