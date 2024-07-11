Эрдоган рассказал о главном принципе в переговорах с Путиным

Эрдоган: Россия и Турция проводят переговоры по принципу разумности

Россия и Турция придерживаются принципа разумности во время проведения переговоров по вопросам конфликтных ситуаций. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Newsweek.

«Россия и Турция не разрабатывают политику, которая основана на предрассудках. Мы с российским лидером Владимиром Путиным придерживаемся принципа разумности в поиске решений конфликтных ситуаций», — рассказал турецкий лидер.

Он также добавил, что хочет продолжать вести диалог с Путиным, «несмотря на все имеющиеся разногласия».

3 июля Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Президент Турции пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине.