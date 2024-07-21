Исмаилов прокомментировал поражение от Минеева

Исмаилов после поражения от Минеева признался, что недооценил соперника

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов высказался о поражении от соотечественника Владимира Минеева в поединке по правилам бокса. Его комментарий приводит «Чемпионат».

Исмаилов признался, что недооценил Минеева, который хорошо и плотно бил. «Все говорили, что у меня мало шансов. Я себе давал больше. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что он хороший боксер», — заявил он.

Исмаилов выразил сопернику уважение и отметил, что они оставили прошлое в прошлом. «Он хорошо сегодня себя проявил. Но в MMA я все равно его перееду», — заключил спортсмен.

Схватка между бойцами прошла в ночь на 21 июля. Минеев одержал победу единогласным решением судей. Это была третья встреча спортсменов: первый поединок в 2018-м завершился ничьей, а в 2021-м Минеев нокаутировал соперника.