Минеев победил Исмаилова в бою по правилам бокса, поединок прошел в Москве

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев победил российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова в бою по правилам бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в Москве. Минеев одержал победу единогласным решением судей.

Спортсмены дважды проводили бои по правилам ММА: первый поединок в 2018 году завершился ничьей, а в 2021 году Минеев нокаутировал соперника и защитил титул AMC.

Осенью 2023 года Исмаилов назвал условие проведения третьего боя с Минеевым. «Если Штырков не вырубит Минеева 18 ноября, а я вырублю Никулина или Тилла, наше третье противостояние состоится в ближайшее время! И это все по боксу!» — допустил тогда он.