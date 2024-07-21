Налоговая заблокировала счета компании российского писателя-иноагента

ФНС заблокировала счета ИП писателя Глуховского из-за отсутствия декларации

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании российского писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает в Shot Telegram.

По данным издания, ФНС заблокировала счета ИП писателя в конце июля из-за того, что он вовремя не предоставил налоговую декларацию.

Ранее стало известно, что Глуховского обязали выплачивать более миллиона рублей на содержание семьи ежемесячно. Также отмечалось, что сумма общего долга писателя перед супругой составила около 23 миллионов рублей.

В августе 2023 года Глуховского, уехавшего из России, заочно приговорили к восьми годам колонии. Его обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах России. Также писателю запретили администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет.