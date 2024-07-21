Новички РПЛ сыграли вничью на старте турнира

«Химки» сыграли вничью c «Динамо Махачкала» со счетом 1:1 на старте РПЛ

Подмосковные «Химки» сыграли вничью с «Динамо Махачкала» в матче стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 июля, на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте первый мяч забил защитник Идар Шумахов. На 51-й минуте счет сравнял нападающий Антон Заболотный.

Команды являются новичками чемпионата России. В этом сезоне «Химки» вернулись в РПЛ. Махачкалинское «Динамо» впервые принимает участие в турнире.

В следующем туре «Химки» примут московский «Спартак», а «Махачкала» на выезде сыграет с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 28 июля.