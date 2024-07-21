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19:32, 21 июля 2024Спорт

«Спартак» проиграл первый матч под руководством нового тренера

«Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2 на старте РПЛ

Фото: Александр Нестеров / РИА Новости

Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 июля, на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 62-й минуте забил защитник Матиас Перес. Через пять минут преимущество команды увеличил хавбек Эмирджан Гюрлюк.

Это первый матч «Спартака» под руководством серба Деяна Станковича. Он сменил на этом посту испанца Гильермо Абаскаля.

В следующем туре «Оренбург» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Обе встречи пройдут 28 июля.

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      Анастасия Борисова
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