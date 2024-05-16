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20:06, 16 мая 2024Спорт

«Спартак» объявил о назначении нового тренера

Серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака» с сезона-2024/2025
Деян Станкович

Деян Станкович. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Сербский специалист Деян Станкович станет главным тренером московского «Спартака». О назначении сообщается на сайте клуба.

Станкович вступит в должность с сезона-2024/2025. Работу в тренерском штабе продолжит Владимир Слишкович, который сейчас исполняет обязанности главного тренера.

14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен Гильермо Абаскаль. Он работал с красно-белыми с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.

После 23 туров текущего первенства страны «Спартак» находится на пятой позиции, имея в активе 46 очков. Команда отстает от лидирующего московского «Динамо» на семь очков. Красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале калининградской «Балтике».

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      Анастасия Борисова
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