«Спартак» объявил о назначении нового тренера

Серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака» с сезона-2024/2025

Сербский специалист Деян Станкович станет главным тренером московского «Спартака». О назначении сообщается на сайте клуба.

Станкович вступит в должность с сезона-2024/2025. Работу в тренерском штабе продолжит Владимир Слишкович, который сейчас исполняет обязанности главного тренера.

14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен Гильермо Абаскаль. Он работал с красно-белыми с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.

После 23 туров текущего первенства страны «Спартак» находится на пятой позиции, имея в активе 46 очков. Команда отстает от лидирующего московского «Динамо» на семь очков. Красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале калининградской «Балтике».

