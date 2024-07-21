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12:41, 21 июля 2024Россия

В России прокомментировали спасение военными мирных жителей в Красногоровке

Депутат Чепа отметил отвагу и мужество российских военных в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал спасение российскими военными мирных жителей из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил отвагу бойцов специальной военной операции (СВО).

«Мы все восхищаемся тем мужеством, что наши молодые люди и даже не очень уже молодые люди в течение длительного времени, два с половиной года, рискуя своей жизнью, выполняют свой долг. Естественно, остальные граждане должны оказывать им всестороннюю помощь и поддержку», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что государство будет делать все возможное, чтобы подвиги бойцов СВО в дальнейшем отразились на жизнях военных и их близких.

Мы помним о них. Мы гордимся ими и их ежедневными подвигами А то, что наши бойцы помогают мирным жителям, — это абсолютно правильно. Честь и хвала им

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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Российские военные спасли мирных жителей в Красногоровке. Солдаты вызвали огонь на себя, рискуя жизнью
Российские военные спасли мирных жителей в Красногоровке. Солдаты вызвали огонь на себя, рискуя жизнью
Сегодня

Ранее штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вызвали огонь Вооруженных сил Украины на себя, чтобы эвакуировать семью из Красногоровки в ДНР. Кроме того, российские военные вытащили мирных жителей Красногоровки из-под завалов трехэтажного дома, который разрушился вследствие обстрелов ВСУ.

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