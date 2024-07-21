Таможня Финляндии продала велосипеды беженцев на аукционе

Yle: таможня Финляндии продала 190 велосипедов беженцев на аукционе

Таможенная служба Финляндии продала на аукционе 190 велосипедов, принадлежавших беженцам. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на представителей ведомства.

На аукционе продавались транспортные средства, собранные таможней на погранпунктах в поселках Салла и Райа-Йоссеппи в 2023 году. В ходе мероприятия было продано 190 велосипедов и один самокат. Самый дорогой велосипед обошелся покупателю в 220 евро (21 тысяча рублей), в то время как самое бюджетное транспортное средство было продано за 1,24 евро (118 рублей) из-за ржавой цепи.

В мае Таможенная служба Финляндии также провела аукцион, в ходе которого была продана большая часть велосипедов, оставленных просителями убежища.

12 июля парламент Финляндии поддержал закон о принудительном выдворении беженцев из страны.