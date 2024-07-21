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12:48, 21 июля 2024Мир

Таможня Финляндии продала велосипеды беженцев на аукционе

Yle: таможня Финляндии продала 190 велосипедов беженцев на аукционе

Фото: J. Lekavicius / Shutterstock / Fotodom

Таможенная служба Финляндии продала на аукционе 190 велосипедов, принадлежавших беженцам. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на представителей ведомства.

На аукционе продавались транспортные средства, собранные таможней на погранпунктах в поселках Салла и Райа-Йоссеппи в 2023 году. В ходе мероприятия было продано 190 велосипедов и один самокат. Самый дорогой велосипед обошелся покупателю в 220 евро (21 тысяча рублей), в то время как самое бюджетное транспортное средство было продано за 1,24 евро (118 рублей) из-за ржавой цепи.

В мае Таможенная служба Финляндии также провела аукцион, в ходе которого была продана большая часть велосипедов, оставленных просителями убежища.

12 июля парламент Финляндии поддержал закон о принудительном выдворении беженцев из страны.

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