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16:37, 21 июля 2024Спорт

Тренер посоветовала мужчинам способ накачать мощные грудные мышцы

Тренер Ротач предложила мужчинам использовать цепи, чтобы накачать грудные мышцы

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ирина Ротач посоветовала мужчинам способ накачать мощные грудные мышцы. Ее слова приводит Men Today.

Специалист предложила использовать цепи, намотав их на концы штанги. «Когда выжимаете вверх, эти звенья отрываются от земли, присоединяясь к остальной части веса, который жмете. Когда вы опускаете гриф обратно вниз, звенья цепи собираются на полу, и вес снова уменьшается», — объяснила она принцип.

Ротач подчеркнула, что утяжеление должно быть не более 60 процентов от вашего одноповторного максимума (включая вес цепи). Выполняйте три подхода по восемь повторений, после этого выжимайте штангу без цепей, затем переходите к другим упражнениям.

Ранее Ротач перечислила упражнения, которые помогут ускорить похудение. Специалист посоветовала делать приседания с махами, отжимания с усложнением и берпи.

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      Андрей Стрельцов
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