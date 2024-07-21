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15:10, 21 июля 2024Спорт

В «Зените» опровергли влияние правительства на трансфер сербского футболиста

Глава «Зенита» Медведев опроверг приостановку правительством трансфера Илича

Фото: Ralf Ibing /firo Sportphoto / Globallookpress.com

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил информацию о том, что трансфер сербского футболиста Ивана Илича из «Торино» оказался на грани срыва. Его слова приводит РБК.

Медведев опроверг влияние правительства России на переход игрока. «[Информация] не соответствует действительности. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», — заявил глава сине-бело-голубых, добавив, что до закрытия трансферного окна осталось 40 дней.

Ранее в итальянской прессе появилась информация о том, что трансфер был приостановлен правительством РФ из-за высокой стоимости игрока. Кремль счел, что столь крупная сделка может привлечь излишнее внимание к стране.

23-летний Илич выступает за «Торино» с зимы 2023 года. В завершившемся сезоне Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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      Андрей Стрельцов
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