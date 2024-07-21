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20:47, 21 июля 2024Россия

Заехавший на пляж Мариуполя на машине водитель извинился

Чеченец, заехавший на пляж Мариуполя на машине, извинился

Кадр: Telegram-канал Апти Алаудинова

Водитель, заехавший на машине на пляж Мариуполя, извинился. Его обращение опубликовал в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я глубоко сожалею о содеянном и приношу извинения, кому предоставил неудобства», — заявил он.

Он уточнил, что ему как представителю чеченского народа не стоило так себя вести.

Ранее стало известно, что конфликтом с участием семьи из Чечни заинтересовалась полиция. По факту случившегося начали проверку, как сообщили в МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

18 июля в интернете распространилось видео, на котором белый внедорожник припарковали на пляже Мариуполя. Отдыхающие попросили владельца автомобиля, которым оказался уроженец Чечни, припарковать машину как другие посетители пляжа. Однако тот отказался выполнять просьбу и, по данным местных СМИ, бросился в драку. Алаудинов извинился за случившееся.

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