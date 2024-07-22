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16:54, 22 июля 2024Спорт

Африканский легионер клуба РПЛ рассказал об удивившей его в России вещи

Табо Селе из «Факела» заявил, что его удивило отсутствие расизма в России

Фото: Molly Darlington / Reuters

Южноафриканский полузащитник «Факела» Табо Селе рассказал о вещи, которая его удивила в России. Его слова приводит Sport24.

Он отметил, что ни разу не встретился с проявлением расизма. «И я правда сильно удивился, потому что изначально ожидания от России были негативные. По телевизору показывали, что русские — самые злые люди. Но, приехав сюда, я понял, что ваш народ — самый лучший!» — заявил африканец.

Селе перешел в «Факел» летом 2023 года. В прошлом сезоне он провел девять матчей в чемпионате России, в нынешнем сезоне на его счету одна игра.

Ранее бывший футболист сборной ЮАР Мэттью Бут рассказал об удививших его в России вещах. «То, к чему мне надо было долго привыкать, — это пить, как мои товарищи по команде», — поделился иностранец.

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      Алексей Гусев
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