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17:42, 2 июня 2024Спорт

Регбист из ЮАР назвал удивившую его в России вещь

Регбист из ЮАР Эрл Даури заявил, что в России его удивили расстояния
Эрл Даури (в центре)

Эрл Даури (в центре). Кадр: @RugbyRussia / YouTube

Южноафриканский регбист Эрл Даури, выступающий за новокузнецкий «Металлург», назвал вещь, которая удивила его больше всего в России. Его слова приводит «Советский спорт».

По его словам, это расстояния и количество часовых поясов. «В ЮАР самый длинный внутренний авиарейс длится около двух часов, а в России — я даже не уверен, сколько именно, но думаю, что в несколько раз дольше», — заявил Даури.

Регбист также вспомнил о том, как впервые приехал в Россию. «Было очень холодно. Я до сих пор помню, что прилетел в Россию в шортах, потому что в ЮАР тогда еще было лето, а когда вышел из самолета, вокруг лежал снег», — заявил спортсмен.

Ранее бывший футболист сборной ЮАР Мэттью Бут рассказал об удививших его в России вещах. «То, к чему мне надо было долго привыкать — это пить, как мои товарищи по команде», — поделился иностранец.

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      Алексей Гусев
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