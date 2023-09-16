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15:39, 16 сентября 2023Спорт

Иностранный футболист рассказал об удививших его в России вещах

Бывший игрок сборной ЮАР Бут рассказал, что в России его удивила культура пития
Мэттью Бут (крайний справа)

Мэттью Бут (крайний справа). Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший футболист сборной ЮАР Мэттью Бут рассказал об удививших его в России вещах. Его слова приводит Sport24.

Бут вспомнил, как в первый день после перехода в «Ростов» ходил в продуктовый магазин, где было десять стеллажей, пять из которых — алкоголь. «Мои глаза полезли на лоб, но только тогда я понял, что благодаря водке и пиву Россия — страна с огромной культурой пития. Она на таком же уровне, как в Англии. То, к чему мне надо было долго привыкать — это пить как мои товарищи по команде», — поделился иностранец.

Бут выступал в России за «Ростов» и «Крылья Советов». В ростовском клубе он играл с 2002 по 2004 год, в самарском — с 2004-го по 2008-й.

Ранее сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар рассказал, что его удивила чистота российских городов. «Столица России — просто невероятный, великолепный мегаполис. Каждый раз удивляюсь, как тут все классно организовано», — заявил он.

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    Дарья Коршунова
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