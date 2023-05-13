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07:51, 13 мая 2023Спорт

Иностранный футболист ЦСКА рассказал об удививших его в России вещах

Футболист ЦСКА Саша Зделар назвал Москву самым чистым городом, который он видел

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар рассказал об удививших его в России вещах. Его слова приводятся на сайте красно-синих.

«Удивляет, насколько чистые здесь города. Даже в Испании не так. Столица России — просто невероятный, великолепный мегаполис. Каждый раз удивляюсь, как тут все классно организовано», — заявил иностранный футболист. Он назвал Москву самым чистым городом, который он видел. Также хавбека удивили российские холода.

Зделар подписал контракт с ЦСКА 28 июля 2022 года. Он рассчитан на три года с возможностью продления.

В июле 2022 года защитник петербургского «Зенита» Родригао рассказал об удививших его в России вещах. Такими вещами для него стали сочинские пляжи, на которых нет песка,  и совершенно непонятный язык.

Анастасия Борисова
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