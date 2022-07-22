Иностранный футболист «Зенита» рассказал об удививших его в России вещах

Бразильский футболист «Зенита» Родригао заявил, что его удивили сочинские пляжи

Защитник петербургского «Зенита» Родригао рассказал об удививших его в России вещах. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

«Удивили сочинские пляжи, на которых нет песка, — ​к такому люди в Бразилии точно не привыкли! И совершенно непонятный язык», — заявил иностранный футболист. Родригао также назвал сюрпризом то, что Россия оказалась красивой и разнообразной страной, с непохожей на бразильскую культурой.

Родригао подписал контракт с «Зенитом» в июле 2022 года. В составе команды 26-летний футболист стал обладателем Суперкубка России.

20 июля бывший вратарь сборной Чехии Антонин Кински, игравший в Российской премьер-лиге, поделился впечатлениями от выступления в чемпионате страны. Наиболее удивившей его вещью футболист назвал менталитет россиян.