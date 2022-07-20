Игравший в РПЛ чешский вратарь рассказал об удивившей его в России вещи

Игравший в РПЛ чех Кински рассказал, что в России его удивил менталитет футболистов

Бывший вратарь сборной Чехии Антонин Кински, игравший в Российской премьер-лиге (РПЛ), поделился впечатлениями от выступления на чемпионате страны. Об этом сообщает Metaratings.

Наиболее удивившей его вещью игрок назвал менталитет россиян. «В России очень уверенные в себе футболисты. В Чехии же с детства давят только на лучших игроков, чтобы тем, кто послабее, было проще дорасти до их уровня», — рассказал Кински.

Чех добавил, что учил русский язык в школе, однако с момента ее окончания и до переезда в Россию прошло десять лет. «Я взял с собой словарь и учебники, после тренировок записывал некоторые слова и учил их. Уже через три подготовительных сбора я стал нормально понимать русский язык», — рассказал вратарь.

Кински с 2004 по 2010 год выступал за подмосковный «Сатурн». Он дважды попадал в список 33 лучших игроков РПЛ по итогам сезона.